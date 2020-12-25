В Калининградской области 31 декабря будет нерабочим днем для бюджетников и госслужащих

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Выходным днем для бюджетников и госслужащих будет 31 декабря в Калининградской области. Бизнес будет принимать решения самостоятельно, сообщил ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Ранее пресс-служба со ссылкой на губернатора Антона Алиханова сообщала, что 31 декабря выходным днем в Калининградской области объявляться не будет. Одна из причин - чтобы в семьях, где родители заняты в сфере бизнеса, не возникло сложностей с маленькими детьми из-за закрытия детсадов.

"Последний день 2020 года будет нерабочим днем в Калининградской области для работников бюджетной сферы и госслужащих. Рабочий день 31 декабря будет перенесен на один из нерабочих дней января 2021 года", - сказал Лысков, отметив, что соответствующее постановление будет подписано в ближайшие часы.