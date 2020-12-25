Совфед одобрил поправки в УК РФ о наказании за умышленное блокирование дорог

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о введении уголовной ответственности за умышленное блокирование транспортной инфраструктуры и создание помех движению в случае наступления тяжких последствий.

Соответствующие изменения вносятся в статью 267 Уголовного кодекса (УК) РФ, которая устанавливает в настоящее время ответственность за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Теперь в ней будет предусмотрена ответственность за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения улично-дорожной сети. Если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц, они будут наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 240 часов либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Если эти деяния привели к причинению легкого вреда здоровью, то штраф составит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативных видов наказания предусмотрены также обязательные работы на срок до 300 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок. В случае причинения вреда здоровью средней тяжести максимальная сумма штрафа возрастает до 600 тыс., а срок лишения свободы - до трех лет. Если здоровью пострадавших был нанесен тяжкий вред или причинен ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей, то виновный может быть осужден на четыре года лишения свободы, а штраф может составить от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

Действующая редакция статьи 267 УК предусматривает, что в случае, если указанные действия привели к смерти человека, срок лишения свободы может составить до восьми лет, а в случае смерти двух и более лиц - до 10 лет.