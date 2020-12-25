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Попова: вакцинация россиян в соответствии с календарем прививок в 2020 году выполнена

Глава Роспотребнадзора уточнила, что 58% населения РФ привиты от гриппа

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. План по вакцинации россиян в соответствии с национальным календарем прививок в 2020 году был выполнен, несмотря на пандемию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

"В этом году, несмотря на невероятную сложность эпидобстановки, вызванную коронавирусом, нам удалось выполнить национальный план прививок в соответствии с национальным календарем. Мы привили детей, как должно, не хуже, чем в прошлом и в предыдущие годы. Мы прививали взрослых", - сказала Попова. 

Она уточнила, что 58% населения России привиты от гриппа. "Было поручение президента Российской Федерации. Сегодня могу сказать, что 58% совокупного населения Российской Федерации привито против гриппа, задачу мы практически выполнили. Это очень важно, потому что объединение двух вирусов может быть крайне неприятным, сложным", - подчеркнула глава Роспотребнадзора. 

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