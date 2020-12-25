В кабмине одобрили запрет изымать домашних животных за долги

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который запрещает изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных. Инициатива была внесена в Госдуму главой комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым, а также председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия есть у ТАСС).

Законопроектом предлагается внести поправки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ. Авторы инициативы предлагают прописать, что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на "домашних животных, определенных федеральным законом от 27 декабря 2018 года "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которые не используются в предпринимательской деятельности".

Сейчас такие нормы распространяются на некоторых сельскохозяйственных животных, которые используются для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, на оленей, кроликов, птиц и пчел, а также на корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища. Депутаты предлагают привести в соответствие действующее законодательство и запретить изымать по долговым обязательствам и домашних животных.