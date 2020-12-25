Песков: переноса одного дня новогодних каникул на 31 декабря в этом году точно не будет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Перенос одного дня новогодних каникул на 31 декабря в нынешнем году точно невозможен, но в дальнейшем правительство может рассмотреть и такой вариант. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается следующего года, то там, наверное, все-таки правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможностей выходного 31 числа. А будет ли это компенсироваться или нет, - сейчас каких-то позиций на этот счет нет", - отметил Песков.

По подсчетам ТАСС, власти почти 90% российских регионов уже решили сделать 31 декабря выходным и призвали к этому местных работодателей. В среду идею не работать в последний день декабря поддержал президент РФ Владимир Путин, призвав региональные власти принять соответствующие решения. В четверг это сделали более 20 регионов, включая Москву и Подмосковье.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отнесении к нерабочим праздничным дням 31 декабря вместо 8 января, ожидается отзыв правительства на эту инициативу.