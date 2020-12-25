Сотрудница ФБК Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о неприкосновенности жилища

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудница ФБК Любовь Соболь получила статус свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Сейчас следователи допрашивают Соболь по уголовному делу по ч. 2 ст. 139 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища, связанное с насилием или угрозой его применения"). Она находится в статусе свидетеля. Ранее в ее квартире был проведен обыск", - сказал он.

По словам защитника, при обыске в жилище его доверительницы правоохранители изъяли оргтехнику, планируется провести выемку обуви Соболь. "Само дело было возбуждено по заявлению некоей Субботиной. Вероятно, с ней и с моей доверительницей будет проведена очная ставка", - отметил адвокат. Кроме того, по словам Воронина, следователи хотят взять у него и у Соболь подписку о неразглашении материалов дела, по которому она проходит свидетелем. "Насколько я понял, Соболь давать ее отказывается", - сказал он.

Ранее Воронин сообщал, что дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ было возбуждено в отношении Соболь.