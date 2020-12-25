Прокуратура проверит условия содержания постояльцев в доме-интернате в Удмуртии

ИЖЕВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Удмуртии организовала проверку после публикации в СМИ информации об условиях содержания постояльцев в доме-интернате Алнашского района, сообщили в пятницу в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее местное издание Udm-info опубликовало материал, в котором сказано, что постояльцы интерната жалуются на плохое питание. После проведения тендера якобы сильно сократилось количество пищи для пожилых людей.

"В Удмуртии прокуратурой организовано проведение проверки в связи с публикацией в сети Интернет информации о ненадлежащих условиях содержания постояльцев Алнашского дома - интерната для престарелых и инвалидов", - сказано в сообщении.

Ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства к организации питания постояльцев, условиям проживания, в том числе обеспечение предметами первой необходимости.