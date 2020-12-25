Попова: российский тест на мутации коронавируса может появиться через неделю

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора разрабатывают тест, способный выявлять мутации нового коронавируса. Он может быть готов в течение недели, сообщила глава ведомства Анна Попова в показанном в пятницу интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Пока нет тест-систем, <...> которые могли бы дифференцировать [разновидности] и видеть [вирус] именно с мутациями, хотя наш институт уже делает это. Я уверена, что в течение недели мы это сделаем. Сегодня для нас это не является большой проблемой", - сказала она.

По ее словам, российские системы диагностики коронавируса могут выявлять любые его варианты. "Наши тест-системы (произведенные институтами Роспотребнадзора - прим. ТАСС) видят коронавирус в любом его варианте", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что проверка тест-систем продолжается, так как в России их зарегистрировано достаточно большое количество. "Я думаю, что сегодня возможность протестироваться должна быть доступна всем", - добавила она.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 связан с выявлением в королевстве мутировавшего варианта коронавируса. По его словам, предварительный анализ показывает, что он распространяется быстрее до сих пор известных штаммов. 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что этот вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Около 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили, что временно прекратят авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма. Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.