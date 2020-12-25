Попова заявила, что российские специалисты знают, как победить коронавирус

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты в России знают, как победить коронавирус, за год эпидемии они научились с ним бороться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в показанном в пятницу интервью телеканалу "Россия-24".

"Конечно же, самые первые шаги и дальнейшие наши действия были направлены на сохранение здоровья людей, на сбережение здоровья людей. И сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать и могу сказать вместе с моими коллегами, практиками, учеными, что мы знаем, как его [коронавирус] победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания", - сказала Попова.

Она выразила надежду, что грядущие дни не принесут никаких сюрпризов, как это было в прошлом году. "У нас режим усиления, поэтому понятие выходных дней и праздников у нас достаточно другой смысл имело и имеет, тем более в этой ситуации, но я надеюсь, что 31 декабря этого года и грядущие дни не принесут нам таких сюрпризов, как в прошлом году", - пояснила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но очень важно соблюдать все требования и ограничения. "У вируса свои законы, у них свои законы сезонности, мы сейчас именно это и наблюдаем. Сегодня ситуация стабилизируется. В наших руках, чтобы она не вернулась к тому, что мы видели в начале ноябре и середине", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ситуацию можно будет преломить, если россияне будут следовать всем советам и соблюдать введенные меры и требования. По ее словам, порядка 75% россиян уже носят маски. "Это не наши оценки. Мне кажется, что это очень хороший прогностический признак", - добавила она.

Попова призвала граждан ответственно относиться к собственному и чужому здоровью. "Новогоднее пожелание - быть уверенным в том, что эта ситуация может быть побеждена, и очень многое зависит от каждого из нас, учитывая, что мы как страна, как народ продемонстрировали невероятное единение в борьбе, мы очень много сил вложили в эту борьбу. Для того, чтобы дойти до победной черты, нужно подумать каждому еще о своей ответственности. Ну а всем я хочу пожелать только здоровья, ну и победы над коронавирусом", - сказала глава Роспотребнадзора.