Нижегородская область направит 2 млрд рублей на заключение соцконтрактов в 2021 году

ТАСС, 25 декабря. Финансирование программы по заключению социальных контрактов в Нижегородской области увеличится до 2 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу глава региона Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета, который транслировался в эфире региональных каналов и в соцсетях.

"В 2020 году в Нижегородской области со всеми категориями граждан было заключено более 22 тыс. социальных контрактов, выплаты по ним составят свыше 1,7 млрд рублей. В 2021 году на эти цели будет выделено уже 2 млрд рублей", - отметил Никитин.

По его словам, механизм социального контракта в регионе показал свою эффективность. Более 9 тыс. семей, которые воспользовались этой поддержкой, в 2020 году преодолели трудную жизненную ситуацию и вышли на стабильный уровень дохода.

"Мы предоставили возможность заключить социальный контракт на первоочередные нужды для тех, кто пострадал от введенных ограничений, но по какой-то причине не смог воспользоваться предложенными мерами поддержки. Это, в первую очередь, индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников и самозанятые граждан, которые приостановили деятельность. Всего за 2020 год заключено свыше 1100 таких контрактов с такими категориями граждан", - пояснил Никитин.

Нижегородская область с 2018 года является одним из регионов России, где реализуются пилотные проекты по снижению уровня бедности. Они нацелены на всесторонний анализ причин бедности, разработку эффективных механизмов по увеличению доходов граждан и снижению бедности. По данным властей региона, около 307 тыс. жителей Нижегородской области имеют доход ниже величины прожиточного минимума - это 9,5% населения региона. К 2024 году долю таких граждан планируется снизить до 5%.