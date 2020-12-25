Совфед одобрил закон о крупных штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о введении административных штрафов до 1,5 млн рублей за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков в интернете.

С этой целью статья 6.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется новым пунктом, в котором прописывается ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в интернете. Для граждан штраф составит от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Совершение такого правонарушения, в том числе размещение незаконной рекламы новых потенциально опасных психоактивных веществ, иностранцем или лицом без гражданства повлечет за собой штраф в размере от 4 тыс. до 30 тыс. рублей с возможностью административного выдворения за пределы Российской Федерации или административного ареста на срок до 15 суток. Действующая редакция КоАП предусматривает в таких случаях максимальный штраф в размере до 5 тыс. рублей и обязательное выдворение.

Кроме того, ужесточается ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров за неблокировку информации по требованию Роскомнадзора. Вводятся штрафы для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей (сейчас от 3 тыс. до 5 тыс.), а для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас от 50 тыс. до 100 тыс. рублей). Если в течение года оператор вновь не ограничит доступ к запрещенной информации, то суммы штрафов возрастут и составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 800 тыс. рублей для юридических лиц.