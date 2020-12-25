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Попова: число жалоб на качество питания в школах снизилось в шесть раз с сентября

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Количество жалоб родителей на качество горячего питания в школах снизилось в 6 раз с сентября 2020 года, сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

"Мы с сентября очень плотно работаем с родителями и общественниками, и одна из наших методических рекомендаций направлена на то, чтобы организовать родительский контроль за качеством и безопасностью питания. <...> Мы горячую линию ведем именно с сентября: у нас в 6 раз снизилось количество жалоб родителей именно на качество питания", - сказала она.

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