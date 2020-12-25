Хуснуллин сообщил, что в Севастополе нет риска перебоев с водоснабжением

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Перебоев с водоснабжением жителей Севастополя после переброски воды из Кадыковского водозабора не ожидается, однако такой риск сохраняется для Симферополя. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Перебросили воду с Кадыковского месторождения на Севастополь, и сегодня уже у Севастополя риска подачи воды нет. Пока сохраняется риск в Симферополе, мы ведем сейчас доразведку, ведем подачу воды с Бештерек-Зуйского водозабора, идет по графику", - сказал Хуснуллин.

Он также уточнил, что параллельно с работами по разведке водных месторождений ведутся расчеты по возможности применения системы опреснения воды, однако данная мера является крайней, так как стоимость опреснителей значительно выше.

О дополнительных запасах воды

Хуснуллин также сообщил, что после геологоразведки найдены дополнительные запасы воды в подземных месторождениях Крыма. По его словам, запасы превысили ожидаемые объемы.

"Президент поставил задачу разобраться, мы провели эту работу, составили план действий, он у нас на три ближайших года. Выделены на это деньги - 48 млрд [рублей]. Мы нашли дополнительные запасы воды и уже не просто нашли, а уже пробурились и начали подавать эту воду", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что во всех местах, где Росгеология проводила разведку, запасы подтвердились, кроме того, запасы оказались выше рассчетных.

"Это тоже очень важно. Потому что ключевой вопрос был, где брать воду", - отметил заместитель председателя правительства.

О проблеме с водой

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.