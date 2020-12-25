Хуснуллин сообщил о дополнительных запасах воды в подземных месторождениях в Крыму

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Дополнительные запасы воды в подземных месторождениях Крыма удалось найти в ходе геологоразведки, запасы превысили ожидаемые объемы. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Президент поставил задачу разобраться, мы провели эту работу, составили план действий, он у нас на три ближайших года. Выделены на это деньги - 48 млрд [рублей]. Мы нашли дополнительные запасы воды и уже не просто нашли, а уже пробурились и начали подавать эту воду", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что во всех местах, где Росгеология проводила разведку, запасы подтвердились, кроме того, запасы оказались выше рассчетных. "Это тоже очень важно. Потому что ключевой вопрос был, где брать воду", - отметил заместитель председателя правительства.

В то же время Хуснуллин отметил, что разведка запасов воды завершится в первом квартале 2021 года, после чего будет принято окончательное решение по необходимости строительства систем опреснения.

"Ждем разведку, каждый день мне докладывают, как идет бурение скважин, какой дебит воды, еще два-три месяца в первом квартале следующего года будем бурить, поймем основные наши возможности, и после этого примем окончательное решение по опреснителю", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что строительство системы опреснения воды рассматривается как крайняя мера, так как это будет являться "самым дорогим" решением проблемы дефицита воды на полуострове.

"Если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. В случае, если не будут найдены запасы [воды], место, где ставить опреснительные установки, их стоимость, предпроектные решения у нас уже все готовы", - отметил заместитель председателя правительства.