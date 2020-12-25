Нижегородская область втрое увеличила количество тестирований на коронавирус к концу года

ТАСС, 25 декабря. Количество тестирований на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области к концу 2020 года был увеличен втрое по сравнению с первой волной пандемии. Об этом сообщил в пятницу глава региона Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета о развитии региона за 2020 год, который транслируется в эфире региональных каналов и в соцсетях.

"Мы делаем по 12-15 тыс. тестов в сутки, это в три раза больше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, и в три раза больше, чем в первую волну. Благодаря открытию новых лабораторий мы сможем делать еще 5 тыс. тестов в день", - отметил Никитин.

Он отметил, что если в мае регион занимал 13-е место в России по числу выявленных случаев заражения, то в конце года Нижегородская область находится на 30-м месте. "Почти 60 тыс. жителей нашего региона полностью выздоровели. Одновременно болеют более 7 тыс. человек. Цифра, безусловно, значительная, но из общего числа болеющих порядка 40% лечатся амбулаторно", - добавил губернатор.

По его словам, Нижегородская область перевыполнила план по развертыванию коек для больных COVID-19 более чем в три раза по сравнению с нормативом. "На сегодняшний день у нас более 7,7 тыс. коек и еще почти тысячу мы готовы развернуть менее чем за 10 дней. Коек с искусственной вентиляцией легких тоже достаточно - почти 900 единиц. Причем постоянно свободны из них порядка 85%", - сказал Никитин.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, на 25 декабря в регионе свободно около 20% коечного фонда.

В Нижегородской области, по данным на 25 декабря, выявлено 66 812 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 538 человек выздоровели, 1 549 пациентов умерли.