В России в годовщину крушения Ту-154 прошли мероприятия памяти дирижера Валерия Халилова

ВЛАДИМИР, 25 декабря. /ТАСС/. Мероприятия памяти художественного руководителя ансамбля им. А. В. Александрова, народного артиста РФ Валерия Халилова, погибшего 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи, прошли в пятницу в Киржаче Владимирской области и Тамбове, с которыми была тесно связана жизнь музыканта. Участие в них приняли родные и близкие погибшего, сообщила ТАСС дочь композитора Мария Халилова.

"Сегодня на Архангельском погосте рядом с деревней Новинки, где прошло детство Валерия Михайловича и где были захоронены его останки, прошла панихида, вечером состоится концерт в музыкальной школе имени В. М. Халилова в Киржаче с участием Владимирского русского оркестра под руководством Анатолия Антонова. Во Владимирской области сегодня собралась вся наша семья, друзья и коллеги отца, представители Минобороны РФ, военные, музыканты ансамбля", - сказала она.

Участниками концерта в музыкальной школе имени музыканта стали бывшие солисты ансамбля им. Александрова, заслуженные артисты РФ Андрей Романов и Дмитрий Быков, которые специально для выступления выучили несколько произведений Валерия Халилова. Как пояснила Мария Халилова, изначально провести концерт планировалось в Доме культуры, но из-за пандемии он пройдет в ограниченном формате.

"Самое главное то, что имя Валерия Михайловича, я думаю, у большинства людей, которые его знали, любили и уважали, память о нем останется, и ее ничем не уничтожить" , - отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС младший брат дирижера Александр Халилов.

Память в Тамбове

В Тамбовской области, где Валерий Халилов руководил Международным фестивалем духовых оркестров и был награжден нагрудным знаком за заслуги перед регионом, инициировал создание памятников военным музыкантам Агапкину и Шатрову, сегодня проходит день памяти народного артиста. Местом проведения мероприятия стала выставка "В.М. Халилов: Жизнь в музыке", открытая в областном Музейно-выставочном центре.

"В течение дня в Музейно-выставочном центре будет звучать военная музыка, посетители смогут увидеть кинолетопись военно-музыкального марафона в исполнении Центрального военного оркестра Министерства Обороны России и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова", - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

О катастрофе

Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря 2016 года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. В катастрофе погибли все находившиеся на борту, в том числе 64 участника творческого коллектива.

О Халилове

Валерий Халилов (1952-2016) - дирижер и композитор, генерал-лейтенант, народный артист РФ. Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ (2002-2016), музыкальный руководитель международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" (2007-2016), начальник Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова (2016). Погиб в авиакатастрофе 25 декабря 2016 году над Черным морем близ Сочи. Вместе с ним погиб 91 человек, в том числе 64 артиста Ансамбля им. А. В. Александрова.