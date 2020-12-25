Бестселлер Джен Синсеро возглавил первый Всероссийский книжный рейтинг

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский книжный союз (РКС) представил пилотную версию первого Всероссийского книжного рейтинга, его возглавила книга Джен Синсеро. Презентация состоялась в пятницу на площадке ТАСС.

Согласно представленным данным, возглавляет топ-50 произведение Джен Синсеро "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", продажи которой в трех каналах продаж составили более 70 млн руб. На втором месте бестселлер Михаила Лабковского "Хочу и буду. Принять себя полюбить жизнь и стать счастливым", собравший в этом году почти 60 млн рублей. На третьем работа израильского популяризатора науки Юваля Ноя Харари "Sapiens. Краткая история человечества".

"Основа первого Всероссийского книжного рейтинга - данные продаж в рублях за период с 1 ноября 2019 года по 30 ноября 2020 года, предоставленные основными игроками в каждом сегменте: офлайн-розница - "Читай-город - Буквоед", Ozon, цифровые книги - Литрес", - сказала исполнительный директор РКС Елена Старостина.

По ее словам, каждый партнер предоставил свой список из топ-50 наименований в указанный период, данные из трех каналов суммировались и исходя из итоговых сумм был сформирован рейтинг. Его цель - продемонстрировать какие книги стали лидерами продаж, проследить тренды книжного рынка.

"Всероссийский книжный рейтинг поможет увидеть те проекты, за которые читатель проголосовал рублем, найти вектор для дальнейшей работы", - добавила она. Емкость рейтинга в денежном эквиваленте составляет 1 млрд рублей.

Топ-50

В топ-50 вошли книги 15 российских издательств, включая Corpus, "Азбука", "Альпина Паблишер", "Альпина Диджитал", АСТ, "Бомбора", "Иностранка" и другие.

В рейтинге самых продаваемых книг половина относится к жанру нон-фикшн, 38% - к художественной литературе, 12% - к детской. Среди первых 20 позиций три книги - художественные - "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной и "Просто Маса" Бориса Акунина. Бумажные книги занимают 78%, а электронные - 22%.

В него также вошли всего четыре детских издания: "Дневник 3" - гид по мультивселенной культового сериала "Гравити Фолз", Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" и подарочный комплект книг о Гарри Поттере и Нил Гейман с подростковым триллером "Коралина". Составители называют данный факт тревожной тенденцией, которую следует скорректировать.