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В соборе Нотр-Дам прошел первый после пожара 2019 года рождественский концерт

Мероприятие провели без зрителей, оно было показано в записи

ПАРИЖ, 25 декабря. /ТАСС/. Рождественский концерт впервые после пожара 2019 года состоялся в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Выступление музыкантов и солистов хора транслировалось на французском телевидении в ночь на пятницу.

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Специальными гостями вечера стали известный французский виолончелист Готье Капюсон и оперная певица Жюли Фукс. Помимо произведений Вольфганга Амадея Моцарта и Франца Шуберта, прозвучали известные рождественские песни.

"Собор все еще находится в хрупком состоянии" - сказал генерал Жан-Луи Жоржелен, ответственный за восстановление Нотр-Дама. В связи с этим музыканты перед началом концерта получили все необходимые инструкции по безопасности. Артисты, согласно правилам, должны были надеть строительные каски и специальные комбинезоны.

Отмечается, что концерт был показан в записи, он прошел без зрителей. Изначально, как рассказал руководитель хора Анри Шале, планировалось, что в выступлении примут участие 20 певцов, однако в итоге число участников было сокращено до восьми. Всего же на съемочной площадке должны были находиться не больше 25 человек. "Раньше мы пели в соборе практически каждый вечер, это был наш второй дом. Сейчас мы рады и этой возможности", - сказал Шале.

 

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