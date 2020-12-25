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Совфед одобрил закон о вызове экстренных служб по всей России по единому номеру 112

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2022 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил правительственный закон об обеспечении вызова любых экстренных служб в РФ по единому номеру 112.

Сейчас такая система работает в 56 регионах, сообщал ранее премьер- министр РФ Михаил Мишустин. Теперь она будет распространена на всю территорию страны.

"Предлагается определить систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 субъекта РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ подразумевает создание в регионах операторов системы-112 и диспетчерских служб (структурных подразделений экстренных служб, обеспечивающих прием вызова по единому номеру от оператора системы-112).

Звонок на номер 112 будет бесплатным, причем соединение с оператором состоится и при отсутствии денег на счете, и в случае, если sim-карта отсутствует. Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2022 года.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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