В Мурманской области разрешили проводить театрализованные представления на улице

МУРМАНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение разрешить театрализованные представления на открытом воздухе, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

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"25 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление правительства, согласно которому в регионе разрешается проводить театрализованные представления на открытом воздухе. Главное условие - соблюдение социальной дистанции зрителями", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и на основании предложений главного санитарного врача Мурманской области.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что разрешается проведение новогодних праздников в муниципалитетах на свежем воздухе, но без массовой культурной программы, вне запрета для посещения остаются праздничные ярмарки, катки, лыжные трассы, хоккейные матчи.

По информации оперативного штаба, на утро пятницы в Мурманской области выявлено 275 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 34 495, при этом 31 495 человек выздоровели, 2 385 находятся на лечении, умерли 615 пациентов.