Власти Ростовской области рассчитывают вчетверо увеличить туристический поток в Таганрог

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области в ближайшие годы рассчитывают увеличить туристический поток в город Таганрог на берегу Азовского моря в четыре раза. Об этом в пятницу на своей странице в Instagram написал губернатор региона Василий Голубев.

"В этом году Таганрог принял 100 тыс. гостей, а может привлечь, считаю, в четыре раза больше! Ведь потенциал у города невероятный. Нужно только его раскрыть, сделав Таганрог, прежде всего, комфортным для самих таганрожцев, а затем - и для гостей", - написал Голубев, отметив, что ранее регион совместно с Советом Федерации приступил к разработке дорожной карты по развитию туризма в городе.

В пресс-службе губернатора уточнили, что достичь цели в 400 тыс. туристов власти рассчитывают в течение ближайших четырех лет.

На минувшей неделе, выступая с инвестиционным посланием, Голубев сообщил, что при разработке дорожной карты по развитию туризма в Таганроге приоритет отдан сохранению уникальной культурно-исторической среды города, основанного Петром I. Голубев напомнил, что ранее Ростовская область вошла в "золотую двадцатку", заняв 15 место в национальном туристическом рейтинге.