В ВОЗ заявили, что коронавирус в Великобритании мутировал незначительно

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Выявленная в Великобритании мутация коронавируса незначительна и не влияет на эффективность средств для диагностики, препаратов и вакцин. Об этом заявила в пятницу в интервью ТАСС представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"На данный момент вирус SARS-CoV-2 мутировал очень незначительно, и его изменения пока не отражаются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин", - сказала она.

По ее словам, ВОЗ рекомендует продолжать реализацию всех базовых медицинских и социальных мер, включая тестирование и отслеживание контактов с последующей изоляцией, а также индивидуальных мер защиты, таких как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски. "ВОЗ рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование вирусов SARS-CoV-2 и обмениваться данными о последовательностях на международном уровне, в частности сообщать об обнаружении таких же вызывающих озабоченность мутаций", - добавила Вуйнович.

Она отметила, что совместные действия и отсутствие паники позволят контролировать ситуацию с обнаружением в Великобритании и других странах нового штамма коронавируса. "Давайте сделаем так, чтобы не было паники, а была бы своевременная информация и совместные действия, которые помогут нам преодолеть это. Штамм, выявленный в Великобритании, был идентифицирован как вариант с множественными генетическими мутациями, в том числе в S-белке (спайковый белок). В Великобритании было выявлено более тысячи случаев нового варианта вируса, причем первые случаи были обнаружены в середине сентября 2020 года", - отметила Вуйнович.

Как подчеркнула представитель ВОЗ, на данном этапе недостаточно информации для того, чтобы четко определить, связан ли новый штамм с какими-либо изменениями в тяжести протекания заболевания, реакции антител или эффективности вакцины. "Необходимо внимание всех стран, чтобы надлежащий надзор мог обнаруживать мутации и способствовать прекращению циркуляции [вируса]", - добавила специалист.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, с которым может быть связано его быстрое распространение в юго-восточной части Англии. 19 декабря премьер-министр королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет доказательств, что его летальность выше. Некоторые страны, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Великобританией.

Около 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду и Турцию, объявили, что временно прекратят авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма. Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.

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