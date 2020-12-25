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Суд взыскал с журналиста Караулова 100 тысяч рублей по иску о защите чести адвоката

Ранее Караулов в своем блоге обвинил адвоката Ларису Киселевскую в подделке документов и мошеннических действиях

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации адвоката Ларисы Киселевской к журналисту Андрею Караулову. Об этом ТАСС сообщила представляющая интересы истицы адвокат Ирина Кузнецова.

"Суд удовлетворил иск адвокатов истца в полном объеме, признал порочащими честь, достоинство и деловую репутацию доверителя сведения, распространенные Андреем Карауловым в своем YouTube-канале. Караулов в своем блоге безосновательно обвинил адвоката в подделке документов (ордера адвоката) и мошеннических действиях", - сказала представитель истца.

Кроме того, суд взыскал с Караулова в пользу Киселевской компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

По мнению Кузнецовой, "в последнее время участились случаи необоснованных обвинений в сторону адвокатов по тем или иным надуманным причинам". "В сложившихся обстоятельствах на адвокатов оказывается давление при помощи различных инструментов, в том числе - некоторых СМИ, что усложняет адвокатам профессиональную деятельность по защите граждан", - сказала Кузнецова.

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