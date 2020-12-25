Совфед отклонил закон, ужесточающий порядок возбуждения уголовных дел по наркосбыту

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации отклонил на пленарном заседании в пятницу закон, ужесточающий условия возбуждения уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков, который был разработан с целью защиты граждан от необоснованного преследования по таким делам.

За закон проголосовали 10 сенаторов, против - 122, воздержались - 6.

Накануне заседания профильный комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал отклонить документ с целью доработки, поскольку в предложенных формулировках он, по мнению членов комитета, может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле.

Речь идет о поправках в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, согласно которым предлагается установить, что уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса (УК) РФ по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных доказательств, указывающих на их передачу другим лицам. С принятием закона основанием для возбуждения уголовного дела о преступлениях по фактам незаконного сбыта наркотиков неустановленными лицами, в том числе по материалам, выделенным из дел об административных правонарушениях, должны стать данные, подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование.

Как отметил глава комитета по законодательству Андрей Клишас, закон по своей сути формирует новый механизм установления исключения из общих оснований для возбуждения уголовного дела - путем дополнения статьи 146 УПК РФ более жесткими требованиями к набору действий и информации для возбуждения дела. Однако члены комитета сочли, что введение обязательства проводить полноценное расследование еще до возбуждения уголовного дела не решает проблему необоснованного вовлечения граждан в доследственные проверки и расследование уголовных дел. Однако при этом правоохранительным органам предоставляется дополнительное основание, позволяющее им не возбуждать уголовное дело при наличии всех признаков состава преступления.

Сенатор отметил, что для реализации поставленной задачи эффективнее применить уже существующий механизм установления подобных исключений - в статье 140 УПК РФ определить условия, когда уголовное дело о сбыте наркотиков не может быть возбуждено. По его словам, на стадии возбуждения уголовного дела фиксируется лишь факт обнаружения признаков преступления, что является законным основанием для проведения предварительного расследования, в ходе которого уже будут устанавливаться элементы состава преступления. При этом сама потребность в возбуждении уголовного дела может быть обусловлена не только установлением бесспорных и очевидных признаков определенного состава преступления, но и необходимостью проведения следственных действий для обнаружения таких фактических обстоятельств дела, которые невозможно выявить посредством проверочных действий на стадии возбуждения дела, пояснилс.

Дискуссия по закону

Мнения участников пленарного заседания по данной инициативе разошлись. В частности, замглавы МВД Игорь Зубов попросил сенаторов поддержать закон и заявил, что позиция правительства РФ по нему изложена в самом тексте и прилагаемых к нему документах.

"Документ прошел все стадии общественного обсуждения, получения согласований от заинтересованных министерств и ведомств, был принят на заседании Государственной думы. Его суть состоит в том, что мы планировали разрешить ситуацию, которая вызывает большое количество жалоб, обращений, спорных и конфликтных ситуаций, а именно ситуации, когда в теле человека, живого или мертвого, имеются признаки наркотических, сильнодействующих или одурманивающих веществ, но при этом не представляется возможным определить, что это за вещество, в каком оно количестве находится в этом теле, как его можно классифицировать. Плюс к этому в таких ситуациях, как правило, нет информации, каким образом это вещество было получено, передавалось ли оно третьим лицам, имелся ли факт сбыта", - пояснил он.

По словам Зубова, почти половина всех дел о сбыте наркотиков - дела такой категории. Они возбуждаются в отношении неустановленных сбытчиков. "На выходе так: 48 тыс. уголовных дел, 23 дела доходит до суда, из них по трем люди были оправданы. Мы полагаем, что принятие данного закона ни в коем не приведет к ухудшению наркоситуации и снижению показателей работы правоохранительных органов и, наоборот, позволит сконцентрироваться на борьбе с организованной наркопреступностью и ее последствиями", - сообщил замминистра.

В поддержку закона выступил и член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Федоров, отметив, что речь идет о судьбе "десятков тысяч невинно страдающих семей, которые преследуют".

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что нельзя не учитывать аргументы, приведенные Клишасом, как и аргументированное мнение прокуратуры. "Я считаю, ничего не произойдет смертельного, если мы закон отклоним с созданием согласительной комиссии, еще внимательно послушаем все стороны и найдем оптимальное решение, которое в наилучшей степени будут защищать права наших граждан. За месяц, условно говоря, ничего не изменится. Согласительная комиссия поработает, мы в январе можем принять закон в согласованном виде", - сказала она.

Спикер СФ призвала не торопиться и заявила, что "при принятии таких очень важных законов нельзя упустить даже одно мнение".