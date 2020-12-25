В Петербурге продлили запрет на работу детских лагерей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым продлил по 31 января запрет на предоставление услуг по отдыху в детских лагерях на территории города, сообщила в пятницу пресс-служба городского правительства. При этом детей смогут принять она отдых организации на территории Ленинградской области с учетом действующих в регионе ограничений.

"Постановлением устанавливается запрет на предоставление услуг по отдыху в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по 31 января 2021 года. В период зимних каникул порядка 6 000 детей смогут отдохнуть более чем в 25 детских оздоровительных лагерях в Ленинградской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе областного правительства ранее сообщили, что зимние смены в детских лагерях на территории Ленинградской области будут организованы при условии 50-процентного заполнения групп.