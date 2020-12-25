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Новый год и Рождество - 2021

Шойгу принял участие в акции "Елка желаний"

Министр обороны подарит мальчику из Москвы графический планшет для рисования

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал помочь приобрести мальчику из Москвы графический планшет для рисования. Кадры участия министра в традиционной предновогодней акции "Елка желаний" показал в пятницу телеканал "Россия-24".

Министр снял с елки шарик. "Евгений Ткачев мечтает о графическом планшете для рисования. Ему 15 лет, он живет в Москве. Конечно, поможем", - сказал Шойгу.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря.

С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияНовый год и Рождество - 2021
Новый год и Рождество - 2021
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