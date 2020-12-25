Суд приостановил работу московского клуба Adrenaline Stadium на 30 суток

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Савеловский районный суд Москвы приостановил работу клуба Adrenaline Stadium на 30 суток, сообщается в пятницу на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора по Москве.

"25 декабря 2020 года в ходе судебного заседания Савеловский районный суд Москвы постановил: признать ООО "Национальная концертная компания", осуществляющую деятельность по адресу: Ленинградский проспект, д. 80, корпус 17, виновным в совершении административного правонарушения <...> и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 (тридцать) суток с момента фактического приостановления деятельности", - сообщается в публикации.

Как уточняется на сайте, в связи с публикацией в СМИ специалистами управления в Северном административном округе столицы были проведены контрольно-надзорные мероприятия в клубе Adrenaline Stadium по факту невыполнения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции СOVID-19 во время концерта музыканта Валерия Кипелова 4 декабря. По результатам административного расследования 7 декабря 2020 года клуб был опечатан.

"Как видно на видео и фото, размещенных в сети интернет, при проведении концерта у большинства зрителей в условиях длительного пребывания в закрытом помещении отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась. Администрацией клуба <...> не были приняты меры по ограничению числа зрителей на мероприятия, не обеспечена их рассадка в соответствии с требованиями социального дистанцирования, не обеспечен эффективный контроль за соблюдением зрителями санитарно-противоэпидемического режима и не приняты эффективные меры, направленные на пресечение этих нарушений во время концерта", - поясняется на сайте.

Как добавляется в публикации, данное нарушение совершено концертной площадкой повторно. Ранее за аналогичные нарушения при проведении концерта 18 октября, помещения клуба территориальным отделом управления также были опечатаны, и по решению Савеловского районного суда деятельность клуба была приостановлена на 30 суток. При контрольной проверке 12 декабря было установлено, что печати, наложенные на главный вход в помещения концертного зала и вход для ВИП-зрителей, нарушены, в связи с этим данные двери клуба были повторно опечатаны.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что проведение массовых мероприятий в городе Москве в преддверии новогодних праздников находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Москве.