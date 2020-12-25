"ВКонтакте" пожертвует выручку от новогоднего подарка на благотворительность

"ВКонтакте" запустила благотворительный новогодний подарок с бычком Борисом, обнимающим елку. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Подарок стоит от 35 рублей, его можно купить с 25 декабря по 15 января. Собранные средства "ВКонтакте" перечислит трем благотворительным организациям: "Свет" (собирает средства на лечение детей c онкологическими заболеваниями), "Антон тут рядом" (поддерживает детей и взрослых с аутизмом) и "Мята" (помогает детям из детских домов - реализует программы образования, профориентации и трудоустройства).

"Отправляя своим друзьям и близким бычка Бориса, вы не только сделаете им приятный сюрприз, но и поможете благотворительным фондам продолжить совершать чудеса в новом году. Важно, что все НКО проверены нами и ведут прозрачную отчетность, - ваши средства будут использованы для добрых дел", - отметила руководитель направления "Благотворительность" во "ВКонтакте" Екатерина Кочнева.