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2021 год в России будет Годом науки и технологий

Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 25 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год в стране будет Годом науки и технологий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Цель указа – дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Федерации.

Глава государства поручил своей администрации сформировать оргкомитет по проведению Года науки и технологий. Его сопредседателями будут вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президент Андрей Фурсенко. План основных мероприятий будет разрабатывать и утверждать правительство РФ.

О планах сделать 2021 год Годом науки и технологий Путин объявил 24 декабря на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРоссийская наука
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