2021 год в России будет Годом науки и технологий

ТАСС, 25 декабря. Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год в стране будет Годом науки и технологий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Цель указа – дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Федерации.

Глава государства поручил своей администрации сформировать оргкомитет по проведению Года науки и технологий. Его сопредседателями будут вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президент Андрей Фурсенко. План основных мероприятий будет разрабатывать и утверждать правительство РФ.

О планах сделать 2021 год Годом науки и технологий Путин объявил 24 декабря на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова.