ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 2 июля

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Единый государственный экзамен в 2021 году в России должен пройти с 31 мая по 2 июля. Об этом в пятницу сообщается на сайте Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Как будут проходить ЕГЭ и ГИА в 2021 году

"В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля", - говорится в сообщении.

Для выпускников, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки, будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ. Его сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы.

Кравцов также сообщил об отмене досрочного периода проведения ЕГЭ в 2021 году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса.

"Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 17 сентября.

Два экзамена

Выпускникам школ в 2021 году, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал Минпросвещения "Большая перемена" со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

"Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. Государственный выпускной экзамен - это не такая строгая форма итоговой аттестации, как ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте министерства, для тех, кто не поступает в вузы, сдача государственного выпускного экзамена предусмотрена с 24 по 28 мая.

ЕГЭ по математике

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году отменяется, сообщил Telegram-канал "Большая перемена".

"ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020-м, проводиться не будет", - говорится в сообщении.

Кроме того, выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно будет сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку.

Выпускникам школ в 2020 году не нужно было сдавать ЕГЭ для получения аттестата, соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным в июне.