Власти Пермского края рекомендовали работодателям сделать 31 декабря выходным днем

ПЕРМЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ об установлении выходного дня 31 декабря, документ носит рекомендательный характер. Об этом в пятницу сообщается на портале краевого правительства.

"Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ "Об установлении в Пермском крае выходного дня 31 декабря 2020 года". Согласно документу, руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников", - сказано в сообщении.

При этом работодатель должен принимать решение с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг, а также необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.

Ранее ряд регионов РФ объявили 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.