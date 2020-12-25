Лавров пообещал участнице акции "Елка желаний" исполнить ее мечту о встрече с дельфинами

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в предновогодней акции "Елка желаний" и пообещал 7-летней девочке из Саратовской области постараться исполнить ее мечту - поплавать с дельфинами. Соответствующие кадры показал в пятницу телеканал "Россия-24".

"Наверное, спартаковский цвет надо [выбрать]", - пошутил глава МИД и снял с украшенной разноцветными открытками елки красно-белое письмо.

В послании, которое выбрал Лавров, оказалось желание 7-летней девочки из Саратовской области. "Алина мечтает поплавать с дельфинами. Будем стараться", - сказал министр.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.