ГИА по русскому языку и математике пройдет с 24 по 28 мая 2021 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Государственная итоговая аттестация для девятиклассников по русскому языку и математике пройдет с 24 мая по 28 мая 2021 года. Об этом в пятницу сообщил Telegram-канал Минпросвещения "Большая перемена" со ссылкой главу ведомства Сергея Кравцова.

Как будут проходить ЕГЭ и ГИА в 2021 году

"ГИА по русскому языку и математике состоится в период с 24 по 28 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Резервные сроки проведения основного периода итоговой аттестации назначены на начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, экзамены по русскому языку и математике пройдут повторно в дополнительный сентябрьский период.

Аттестаты за девятый класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по русскому языку и математике, выпускники 9-х классов также не будут сдавать учебные предметы по выбору в 2021 году.

Кроме того, для девятиклассников также отменен досрочный период проведения экзаменов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ОГЭ для выпускников 9-х классов планировалось провести в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 14 мая, основной - с 21 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 22 сентября.

Учащиеся девятых классов получат аттестаты об основном общем образовании на основании результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и математике, предметы по выбору сдаваться не будут.

"Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9 классов не будут сдавать учебные предметы по выбору", - говорится в сообщении.

Итоговое собеседование

Итоговое собеседование для школьников 9-х классов пройдет 10 марта и 17 мая в очном формате, если позволит эпидемиологическая ситуация.

"Если эпидемиологическая ситуация позволит, то итоговое собеседование в 9-м классе пройдет 10 марта и 17 мая в очном формате, но есть и резервный вариант проведения в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Ранее в Рособрнадзоре ТАСС сообщали, что итоговое собеседование по русскому языку для учеников девятых классов российских школ, которое запланировано на февраль 2021 года, может пройти в дистанционном формате из-за пандемии.

Контрольные работы

Контрольные работы для учеников девятых классов в 2021 году пройдут в школах с 17 по 25 мая, точные даты будут установлены региональными органами управления.

"Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты будут определяться региональными органами управления образованием либо школами", - приводятся слова Кравцова.

По данным Минпросвещения, контрольные работы будут проводиться по одному учебному предмету по выбору учеников. "Результаты этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации", - уточняется на сайте министерства.