Уголовное дело возбуждено по факту незаконного проникновения Соболь в квартиру пенсионерки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудница ФБК Любовь Соболь неоднократно пыталась незаконно попасть в квартиру пенсионерки на востоке Москвы, из-за чего было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.

"По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора", - сообщила Иванова.

После двух неудавшихся попыток Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь брошенной женой с маленьким ребенком, и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, проживающую со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои действия на телефон, Соболь уехала. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Следователи допрашивают людей, сопровождавших Соболь, свидетелей и очевидцев произошедшего, отметила представитель столичного ГСУ СК.

Ранее адвокат Соболь Владимир Воронин сообщил, что она проходит по этому делу в качестве свидетеля.