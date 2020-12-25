Около 6,5 млн доз вакцины "Спутник V" поступят в медучреждения РФ до февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Порядка 6,5 млн доз вакцины "Спутник V" поступят в медицинские учреждения в январе - феврале, намеченные планы выпуска вакцин перевыполняются. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Темпы выпуска вакцины растут. Мы это видим. В январе - феврале в медицинские учреждения по нашим расчетам поступят почти 6,5 млн доз препарата. Это очень хорошо", - сказал Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса. Он добавил, что намеченные ранее планы перевыполняются.

Мишустин поручил не ослаблять контроль за вакцинацией от коронавируса на всех этапах от производства вакцин до их доставки в медицинские учреждения.

"Очень прошу вас всех не ослаблять контроль сегодня за ситуацией по всей цепочке от производства до доставки, хранения и пунктов вакцинации", - сказал Мишустин. По его словам, определены более 1200 медицинских организаций, где люди могут сделать прививки от коронавируса.

Премьер-министр рассказал, что вакцина Спутник-V появилась уже во всех регионах страны. "На сегодня отгружено уже 310 тыс. доз, даже чуть больше. Мы провели анализ готовности субъектов РФ к приемке, хранению и распределению вакцины, - сказал премьер. - Вся необходимая инфраструктура на местах в целом выстроена".

10 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала на брифинге, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот предполагается поступление около 6,9 млн доз вакцины "Спутник V".

Производство в Петербурге

Мишустин поблагодарил власти Санкт-Петербурга за то, что совместно с инвесторами они развивают производство вакцин от коронавируса и выпуск жизненно важных препаратов в целом.

Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург в пятницу Мишустин осмотрел научно-производственный центр компании "Биокад" - одного из предприятий, занимающихся выпуском российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он также принял участие в запуске первой очереди нового завода фармкомпании "Активный компонент".

"Мы только что осмотрели современное производство, в первую очередь вакцин и жизненно важных для людей лекарств. И хочу, конечно, поблагодарить власти Санкт-Петербурга за эту работу вместе с инвесторами", - заметил премьер на встрече с губернатором Бегловым.

О предприятиях

"Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.

21 сентября компанией было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (I+II компонент), начались поставки препарата.

"Активный компонент" является одной из ведущих компаний в России по разработке и производству фармацевтических субстанций. Более 14 лет она успешно работает на фармацевтическом рынке, поставляя свою продукцию отечественным производителям лекарственных средств ("Фармстандарт", "Акрихин", "Вертекс", "Озон", "Нижфарм" и другие). Сейчас номенклатурный ряд включает 55 субстанций для производства кардиологических, противовирусных, противогрибковых, антигистаминных лекарственных средств и антибиотиков.