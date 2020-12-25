Совфед одобрил закон об обязательной предзащите диссертаций в аспирантуре

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который возвращает обязательную предзащиту диссертаций и отменяет госаккредитацию программ аспирантуры.

Согласно документу, предзащита станет обязательным условием итоговой аттестации для аспиранта. При этом высшие учебные заявления будут организовывать научное сопровождение молодого исследователя до защиты.

Кроме того, закон вводит новую модель реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре. Инициативой предлагается отменить процедуру госаккредитации программ аспирантуры (адъюнктуры), установив, что они будут разрабатываться не на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а на основе федеральных государственных требований, которые будут утверждаться Министерством науки и высшего образования РФ. При этом образовательные организации, у которых аккредитация истекает до вступления закона в силу, будут считаться аккредитованными. Законопроект также уточняет, что у обучающихся по программам аспирантуры сохраняются все академические права, в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу.

Согласно инициативе, МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, вузы из категории "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", а также федеральные государственные вузы, перечень которых утверждается указом президента РФ, получат право разрабатывать и утверждать самостоятельно устанавливаемые требования к программам подготовки в аспирантуре и адъюнктуре. Но такие требования не могут быть ниже федеральных государственных.

Зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Кресс отметил, что закон инициирован правительством РФ в связи с необходимостью модификации программ подготовки кадров высшей квалификации. "Закон направлен на усиление научной составляющей подготовки обучающихся к научной деятельности с последующей защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Предусмотрено утверждение на уровне правительства РФ положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров", - отметил сенатор.

Закон в случае подписания президентом вступит в силу с 1 сентября 2021 года.