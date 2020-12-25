СФ одобрил штрафы за нарушения при проведении экзамена по русскому языку для иностранцев

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о введении административных штрафов с максимальным размером до полумиллиона рублей для организаторов экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ за нарушения, допущенные при их проведении.

С этой целью Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей, предусматривающей наказание за нарушение организацией, которая проводит соответствующий экзамен, формы или порядка его проведения в виде штрафа для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Нарушение порядка или сроков хранения материалов проведения экзаменов повлечет штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Если же такая организация нарушила методику расчета стоимости экзамена, то штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Штраф за несоблюдение требований к минимальному уровню знаний экзаменуемых для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс., а для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Помимо этого, законом предусмотрены штрафы за нарушения порядка и сроков внесения в федеральный реестр сведений о документах об образовании. Для должностных лиц штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.