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Совфед пригласил Мурашко выступить на пленарном заседании 20 января

Министр должен был принять участие в заседании СФ 18 ноября, однако в связи со служебной необходимостью правчас был перенесен на 2 декабря, но затем так и не состоялся

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу решил пригласить министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко выступить на первом в весенней сессии пленарном заседании верхней палаты 20 января в рамках правительственного часа.

Министр должен был принять участие в заседании СФ 18 ноября, однако в связи со служебной необходимостью правчас был перенесен на 2 декабря, но затем так и не состоялся.

Как ожидается, глава Минздрава расскажет о мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
Пандемия COVID-19
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