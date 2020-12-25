Совфед пригласил Мурашко выступить на пленарном заседании 20 января

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу решил пригласить министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко выступить на первом в весенней сессии пленарном заседании верхней палаты 20 января в рамках правительственного часа.

Министр должен был принять участие в заседании СФ 18 ноября, однако в связи со служебной необходимостью правчас был перенесен на 2 декабря, но затем так и не состоялся.

Как ожидается, глава Минздрава расскажет о мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам.