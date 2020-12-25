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Пандемия COVID-19

Минздрав Японии подтвердил обнаружение нового штамма коронавируса в стране

Ранее об этом сообщило агентство Kyodo

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура в пятницу подтвердил информацию о выявлении нового штамма коронавируса на территории страны.

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Что известно о новом штамме коронавируса

"Сегодня выявлено заражение новым штаммом коронавируса у пяти человек", - заявил глава ведомства в ходе пресс-конференции в Токио.

Ранее об обнаружении нового штамма в Японии сообщило агентство Kyodo.

23 декабря генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что правительство Японии с 24 декабря приостанавливает въезд иностранцев из Великобритании в рамках поездок, обеспеченных принимающей стороной.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов.

Теги
ЯпонияВеликобританияПандемия COVID-19
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