Роспотребнадзор обязал прибывающих из Великобритании проходить 14-дневный карантин

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Прибывающие из Великобритании с 26 декабря должны будут в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

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"Лицам, прибывшим из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию РФ (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства в течение 14 календарных дней со дня прибытия", - говорится в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.