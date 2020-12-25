Эксперт: программа "Мозг" снизит отток научных кадров из России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Программа в области нейронаук "Мозг", запущенная Научным центром перспективных междисциплинарных исследований "Идея", позволит предложить аспирантам места с гарантированным финансированием и тем самым снизить отток научных кадров из РФ за границу. При выборе приоритетных направлений деятельности организации, к которым, безусловно, относится программа "Мозг", в Научном центре "Идея" отталкивались от того, что будет наиболее востребовано обществом, сказал в интервью ТАСС член-корреспондент РАН, соучредитель Центра и руководитель программы Тагир Аушев.

Научный центр "Идея" создан около года назад для реализации значимых для общества проектов, связанных с наукой и технологиями. Их охват - фундаментальная и прикладная наука, развитие технологий и поддержка высокотехнологичных инновационных проектов со стадии идеи. Центр видит свое присутствие на каждой из стадий - от создания знания до его воплощения в виде проработанной идеи. При этом на каждом этапе задача научного центра - выбрать нишевое направление и на его примере опробовать различные инструменты его поддержки.

"Выбирая приоритетные направления деятельности нашей организации, мы отталкивались от того, что будет наиболее востребовано обществом, что в настоящее время еще не охвачено поддержкой из других источников финансирования, где большая свобода выбора подходов к организации и финансированию будут иметь наибольшее преимущество", - рассказал Аушев.

Он отметил, что центр развивается на средства добровольных пожертвований и тщательно подходит как к выбору конкретных тематик и проектов, так и к способам их финансирования. Сегодня научному центру весомую помощь оказывает компания "Норникель" и ее президент Владимир Потанин.

"Центр, являясь негосударственным источником поддержки научных исследований и разработок, может позволить себе, с одной стороны, более гибкие подходы к финансированию, использование новых инструментов, наряду с разработкой и апробацией собственных, с другой - может предоставить средства для реализации более высокорискованных исследований", - сказал ученый.

Приоритет нейронаук

"В части фундаментальной науки нашим (Научного центра "Идея" - прим. ТАСС) безусловным приоритетом является изучение мозга. Понимание механизмов работы человеческого мозга и природы сознания является основным научным вызовом и сверхзадачей XXI века. Немало сказано о том, насколько кардинально познание человеческого мозга может изменить нашу жизнь. Сегодня мы наблюдаем бум в области искусственного интеллекта. Но надо понимать, что основы этой технологии заложены еще в середине прошлого века, а ее энергоэффективность очень далека от эффективности человеческого мозга", - пояснил член-корреспондент РАН.

Несмотря на колоссальный прорыв в вычислительной технике и развитии машинного обучения, человеческий мозг остается на порядки эффективнее любых существующих вычислительных и интеллектуальных систем, бросая вызов классическим кремниевым процессорам в широком классе важных задач.

Исследования мозга и сознания находятся на пересечении многих научных областей: физики и математики, биологии и психологии, нанотехнологий и новых материалов, а также других наук. Грантовая поддержка "Идеи" будет направлена в том числе и на финансирование междисциплинарных исследований.

"Понимание принципов и механизмов работы человеческого мозга позволит не только сделать прорыв в создании искусственного интеллекта и нового поколения вычислительных систем, но и расширить возможности самого человека", - подчеркнул ученый.

В программе "Мозг" предусмотрены гранты для проведения исследований в ведущих научных и научно-образовательных организациях России, организации научный школ и конференций, для создания новых позиций для аспирантов и постдоков, финансирования их стажировок в ведущих мировых научных центрах. На днях завершился прием заявок на первый конкурс этой программы для ученых на открытие аспирантских позиций.

"Уникальность данного конкурса в том, что выигрывает его ведущий ученый, после чего у него есть год на поиск себе достойного кандидата в аспиранты. Таким образом, будущий аспирант идет в аспирантуру к ученому с уже гарантированным финансовым обеспечением. Это решает ключевую проблему - отток лучших наших кадров за рубеж, поскольку на западе профессор может на входе предложить аспиранту обеспеченную позицию. У нас же аспирант обычно получает минимальную стипендию в надежде позднее выиграть грант. Этот подход не является конкурентоспособным на мировой арене", - сказал Аушев.

В следующем году "Идея" планирует запустить вторую очередь таких грантов и дополнить ее грантами для постдоков.

Экология, блокчейн, стартапы

В части прикладных исследований Научный центр "Идея" выбрал направление, ориентированное на решение экологических проблем.

"Есть ученые, которые ведут исследования в области экологии, есть компании, которые, зачастую, по необходимости, решают вопросы экологии территории их присутствия. Но нам видится, что связь между запросом индустрии и возможностями научных коллективов может быть сильнее. Мы планируем выделение целевых грантов на решение экологическиx проблем, а также задач, связанных с развитием природного, экологического туризма, в которых индустриальный заказчик и научный коллектив будут работать в максимально тесной связке - от постановки задачи до защиты предлагаемого решения", - сообщил Аушев.

Еще одним приоритетом деятельности является развитие технологий, в первую очередь, блокчейн как наиболее динамичной и многообещающей. "Для России лидерство по этому направлению является стратегически важным. Мы в нашем научном центре создаем центр компетенций блокчейн, в рамках которого будут вестись научные исследования, будут готовиться специалисты на базе ведущих вузов страны, создаваться открытые платформы и решения. Они позволят стартапам, использующим технологию блокчейн, легче преодолевать порог вхождения в рынок. Аналогичный центр планируем создать и по технологиям искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности", - сказал он.

Научный центр, отметил Аушев, планирует активность и в части внедрения научных знаний и создаваемых технологий в реальные стартапы, поддерживая этот процесс на самой ранней стадии - стадии идеи, "когда кроме самой идеи и автора может не быть ничего".