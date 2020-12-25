Как будут проходить ЕГЭ и ГИА в 2021 году

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил об отмене досрочного периода проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Он также сообщил, что Государственная итоговая аттестация (ГИА) по русскому языку и математике состоится с 24 по 28 мая 2021 года.
О порядке проведения экзаменов - в материале ТАСС.
- ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля.
- Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.
- ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году отменяется.
- Поступающим в вузы для получения аттестатов достаточно будет сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку.
- Экзамены будут проходить с теми же мерами профилактики коронавируса, что и в этом году.
- Девятиклассники в получат аттестаты по результатам ОГЭ по русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору не будут.
- Итоговое собеседование для школьников 9-х классов пройдет 10 марта и 17 мая в очном формате, если позволит эпидемиологическая ситуация.