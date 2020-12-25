Как будут проходить ЕГЭ и ГИА в 2021 году

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил об отмене досрочного периода проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Он также сообщил, что Государственная итоговая аттестация (ГИА) по русскому языку и математике состоится с 24 по 28 мая 2021 года.

О порядке проведения экзаменов - в материале ТАСС.