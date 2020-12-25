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Пандемия COVID-19

Как будут проходить ЕГЭ и ГИА в 2021 году

© Михаил Терещенко/ТАСС

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил об отмене досрочного периода проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Он также сообщил, что Государственная итоговая аттестация (ГИА) по русскому языку и математике состоится с 24 по 28 мая 2021 года.

О порядке проведения экзаменов - в материале ТАСС. 

  • ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля.
  • Выпускникам, которые не будут поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. 
  • ЕГЭ по математике базового уровня в следующем году отменяется. 
  • Поступающим в вузы для получения аттестатов достаточно будет сдать на удовлетворительный результат экзамен по русскому языку.
  • Экзамены будут проходить с теми же мерами профилактики коронавируса, что и в этом году. 
  • Девятиклассники в получат аттестаты по результатам ОГЭ по русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору не будут.
  • Итоговое собеседование для школьников 9-х классов пройдет 10 марта и 17 мая в очном формате, если позволит эпидемиологическая ситуация.
Теги
РоссияПандемия COVID-19
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