Матвиенко призвала сенаторов подумать в Новый год о том, чтобы бросить курить

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе обсуждения закона о единой минимальной цене на табачную продукцию призвала российских сенаторов подумать в Новый год о том, как бросить курить.

"Коллеги, вот те, кто курит, посчитайте, сколько вы сможете сэкономить денег, если бросите курить. Можно на Mercedes накопить новый. Поэтому это хорошая мотивация для всех задуматься, может, в конце концов взять и бросить курить. Подумайте об этом в Новый год", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании верхней палаты парламента.

Ранее на заседании первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что минимальная цена пачки сигарет в России в рамках действия закона о единой минимальной цене на табачную продукцию составит примерно 106 рублей.