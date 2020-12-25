Путин поручил изучить тему проведения междисциплинарных школьных олимпиад

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения заняться вопросом проведения школьных олимпиад по междисциплинарным направлениям, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".

"Минпросвещения с учетом ранее данного поручения подготовить совместно с фондом "Талант и успех" и Агентством стратегических инициатив и внести в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников изменения, предусматривающие ее проведение как по общеобразовательным предметам, так и по междисциплинарным направлениям, в том числе в форме творческих и проектных конкурсов", - говорится в документе.

Президент поручил в этой работе учесть опыт проведения Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы", олимпиады Национальной технологической инициативы "и иных конкурсов, ориентированных на развитие у детей способностей и интереса к инженерно-технической и научной, научно-исследовательской деятельности". Доклад по этой теме главе государства должен быть представлен до 31 марта 2021 года.

Согласно перечню поручений, ведомство также должно будет предусмотреть, начиная с 2021-2022 учебного года, проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с использованием информационного ресурса "Онлайн-курсы образовательного центра "Сириус".