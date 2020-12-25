Мишустин назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал в целом напряженной ситуацию с распространением коронавируса в стране. Такую характеристику он озвучил в пятницу на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Глава кабмина поинтересовался, как обстоят дела с распространением COVID-19 в городе, и попросил губернатора рассказать об этом подробнее. "К сожалению, ситуация в стране непростая, напряженная", - резюмировал премьер.

При этом он заметил, что власти региона прикладывают "много усилий для того, чтобы предпринять все необходимые меры для лечения больных с коронавирусом".

Беглов во время встречи отметил, что в Санкт-Петербурге ситуация с распространением коронавируса "сложная, но контролируемая". Он обратил внимание, что в начале первой волны пандемии в городе было всего около 1 тыс. инфекционных коек, тогда как на сегодняшний день подготовлено уже 12 тыс. "Это большой объем. Хочу сказать слова благодарности за то, что дали распоряжение по поводу участия федеральных стационаров в лечении "ковидных" больных. И сегодня более тысячи коек - федеральные", - пояснил губернатор.

Он отметил, что в Петербурге работают 22 стационара с так называемыми ковидными койками. "Это 16 городских и шесть федеральных. Это большая поддержка и большая помощь. Я обратился и к вам, и к министру здравоохранения, чтобы нам дали еще порядка 890 коек, такие решения приняты. Но это разумные решения, чтобы не сокращать плановое лечение больных", - добавил Беглов.

По последним данным, в Петербурге выявили 219 581 случай заражения COVID-19, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 129 205 человек, умерли 7 222.

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