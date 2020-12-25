{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в Ростовской области начнется в 2021 году

В регион поступит 160 тыс. доз вакцины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса в Ростовской области начнется в январе - марте 2021 года, когда в регион поступит 160 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона". Об этом сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"С января по март наступающего года в Ростовскую область доставят 160 тысяч доз. Это даст старт массовой вакцинации", - говорится в сообщении.

На данный момент в Ростовскую область поступила первая партия "Эпиваккороны" в количестве 1 тыс. доз, привито уже более 100 человек. Партия предназначена для иммунизации сотрудников органов Роспотребнадзора, медицинских и педагогических работников отдаленных территорий региона, сообщили в управлении.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пугачева и Ефремов стали самыми упоминаемыми персонами в СМИ в 2020 году
Среди писателей первую строчку рейтинга занял Захар Прилепин
Читать полностью