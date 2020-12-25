Мишустин согласился с предложением Голиковой упростить изменение стандартов по лекарствам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой разрешить Минздраву утверждать изменения в стандарты по лекарствам без регуляторных процедур и поручить Минюсту как можно быстрее регистрировать эти стандарты.

"Чтобы обеспечить применение в полном объеме онкологических лекарственных препаратов, сделать их доступными для пациентов, Минздравом актуализированы клинические рекомендации и вносятся изменения в стандарты медицинской помощи. Тем не менее в связи с тем, что это стандарты, то по слову "стандарт" эти документы попали под регуляторную гильотину, что не позволяет быстро внедрять их в практику здравоохранения", - сказала Голикова в пятницу на совещании премьера с производителями лекарств.

"Михаил Владимирович, мы все посоветовались и просим вас, чтобы вы дали поручение Минздраву утверждать изменения в стандарты в части лекарственного обеспечения по всем заболеваниям, по которым есть стандарты и по которым они издаются, без проведения всех регуляторных процедур, поскольку к регуляторной гильотине это отношения не имеет. [И дали] соответственно поручение министерству юстиции как можно скорее регистрировать эти стандарты", - попросила она.

Мишустин согласился с Голиковой. "Я с вашими предложениями согласен. Мы это неоднократно обсуждали. Здесь очень важно помнить о семьях, о тех людях, которые, к сожалению, когда страдают онкологическими заболеваниями, возможно, не получают необходимую помощь", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что качество российских препаратов должно быть не хуже западных аналогов или превосходить их по своим свойствам.

Избавиться от дефицита

Голикова также сообщила, что с 2021 года планируется начать запуск двух препаратов, которые раньше в России не производились. Речь идет о ломустине и третиноине. "По части препаратов, которые ранее у нас не производились, с 2021 года планируется запуск двух отечественных препаратов. Например, ломустина и третиноина. Три препарата в России не производятся, поэтому, чтобы покрыть дефицит этих препаратов как можно быстрее, правительство приняло решение. Сейчас уже завезены онкаспар, мелфалан и готовится к ввозу третий препарат - прокарбазин", - сказала она.

"Благодаря этим мероприятиям только за шесть недель этого года было введено в гражданский оборот дополнительно 4 млн упаковок наиболее дефицитных лекарственных препаратов", - добавила Голикова.

По ее словам, Минпромторг также проконтролирует соблюдение производителями и дистрибьюторами своих обязательств. "Также мы переговорили с Денисом Валентиновичем [Мантуровым]. Мы считаем, что вполне можем наделить Минпромторг полномочиями по координации деятельности участников в сфере производства лекарственных препаратов на основе тех расчетов, которые по потребностям дает министерство здравоохранения", - отметила Голикова.

Она добавила, что Росздравнадзор, оценив ассортимент и остатки лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, выявил их неполный ассортимент в 68 регионах России. Однако за два последних месяца регионы в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили свои закупки.

"ФАС России совместно с Минздравом, Минпромторгом провели мастер-класс с рядом регионов для отработки процесса закупки лекарственных препаратов, который выявил необходимость упрощение процедур закупки, их централизацию на уровне регионов и развитие совместных закупок несколькими регионами страны, - пояснила Голикова. - "Работа, которую мы проводили в течение последних двух месяцев, дала нам уверенность в том, что все онкологические препараты, которые необходимы, будут в 2021 году находиться в обращении".