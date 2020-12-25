Диораму о Ледовом побоище представили в парке "Патриот" в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Диорама "Ледовое побоище", посвященная одному из эпизодов битвы дружины Александра Невского с немецкими рыцарями Тевтонского ордена на Чудском озере (1242), открылась в пятницу в военно-историческом парке "Патриот". Живописное полотно представили в рамках выставки, приуроченной к 800-летию Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году, передает корреспондент ТАСС.

"У нас открывается экспозиция, которая посвящена Александру Невскому и Ледовому побоищу, - сказал историк Павел Филин в ходе экскурсии по выставке. - Здесь представлена диорама, которая выполнена петербургским художником Евгений Емельяновым - это главный художник Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи".

Диорама длиной 15 м и высотой 4 м представлена в виде изогнутого полукругом живописного полотна, на котором изображен в классической технике рисования эпизод Невской битвы. Вид на нее открывается из деревянного макета сторожевой башни времен Древней Руси - именно так эти события видели воины засадного полка войска Александра Невского.

По словам Филина, художник работал над произведением в течение 10 лет. "Изучая рисунки, историю Ледового побоища, изучая вооружение, последствия битвы для нашего государства, в чем важность Александра Невского для каждого человека, живущего в стране, он начал приходить к решению, которое вылилось в итоге в большое полотно", - сказал историк.

Диорама демонстрируется в выставочном пространстве кронштадтского парка временно. В дальнейшем она будет экспонироваться в музее деревни Самолва Псковской области, который планируется создать на берегу Чудского озера, рядом с предполагаемым местом, где проходило Ледовое побоище. Как рассказал Филин, эскизный проект нового музея-диорамы в Гдовском районе Псковской области уже готов. "В следующем году, скорее всего, начнется строительство этого музейного комплекса, и в течение одного-двух лет оно будет завершено, и в перспективе эта диорама туда переедет, - добавил он. - Там же будут представлены и доспехи, и реплики вооружения".

О Ледовом побоище

Битва на Чудском озере произошла в апреле 1242 года, тогда войска Великого Новгорода под руководством князя Александра Невского одержали победу над войсками рыцарей-крестоносцев. День сражения отмечается в современной России как один из Дней воинской славы.

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию ведется в соответствии с указом президента России от 23 июня 2014 года. Торжества в честь Александра Невского пройдут по всей России, Санкт-Петербург станет центром празднования юбилейной даты.