Путин поручил изучить идеи образовательных программ в области спорта для педагогов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос реализации в сетевой форме образовательных программ в области спорта, которые были бы направлены на профподготовку и повышение квалификации тренеров и педагогов.

Как говорится в перечне поручений, опубликованном в пятницу на сайте Кремля, правительству РФ надлежит "рассмотреть совместно с образовательным фондом "Талант и успех" вопрос о реализации в сетевой форме образовательных программ в области физической культуры и спорта". Такие программы должны быть направлены "на профессиональную подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров в области физической культуры и спорта, с использованием возможностей фонда "Талант и успех", автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Российский международный олимпийский университет".

Путин ждет соответствующих предложений до 1 февраля 2021 года.

На заседании попечительского совета 13 ноября речь шла о необходимости расширять программу повышения квалификации детских тренеров, поскольку на уже открытые программы нет возможности принять всех желающих педагогов и тренеров.

Также президент поручил Минобрнауки "оказать содействие образовательному фонду "Талант и успех" в организации ежегодно проводимых мероприятий всероссийской образовательной инициативы "Сириус. Лето: начни свой проект" с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций". На выполнение этой задачи дан срок до 20 мая 2021 года.