Число заразившихся коронавирусом в мире удвоилось за два месяца

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приблизилось к 80 млн - это вдвое больше, чем два месяца назад. Но темпы распространения инфекции на этой неделе заметно снизились, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Так, за семь дней на планете выявили 4,4 млн заразившихся против 5,36 млн неделей ранее. В относительном выражении прирост составил 6%.

Меньше зарегистрировали и смертей - около 79 тыс. против максимальных с начала пандемии 81,7 тыс. за предыдущие семь дней. Показатель летальности новой инфекции остался на минимальном уровне - 2,2%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся прямо сейчас, возросло на 1,1 млн (неделей ранее - на 0,9 млн), но доля болеющих в данный момент немного снизилась - с 27,7% до 27,5%. Эти данные являются неполными, поскольку многие страны не публикуют соответствующую статистику. При этом доля уже выздоровевших также уменьшилась - с 57% до 56%.

Основная часть новых случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку. Европа занимает второе место, но в некоторых ее странах на этой неделе заболеваемость резко выросла. Кроме того, ситуация обострилась с обнаружением в Великобритании новой мутации коронавируса.

Число стран, где выявили больше миллиона случаев заражения, возросло до 17 - к ним добавились Украина и Перу. В восьми из этих государств заразились свыше 2 млн человек.

Подъем в Европе

Самая серьезная ситуация складывается в Европе. Власти ряда стран были вынуждены к праздникам ужесточить ограничительные меры и запретить празднование Рождества и Нового года в больших компаниях.

За семь дней сразу на 12% возросло число заразившихся в Великобритании, Германии и Нидерландах. Если на прошлой неделе в Британии выявляли по 20 тыс. заболевших в день, то теперь - до 40 тыс. Рост заболеваемости в королевстве связывают с новым вариантом коронавируса, который, по оценке властей, может быть на 70% заразнее исходного. Из-за этого многие страны, включая Россию, приостановили пассажирское авиасообщение с Великобританией.

В Нидерландах выявляют в полтора раза больше случаев заражения в сутки, чем неделю назад, - до 12 тыс. На фоне подъема заболеваемости власти запретили въезд в страну тем, у кого нет отрицательного теста на коронавирус.

В Германии число инфицированных продолжает расти примерно на 25 тыс. в день. Сейчас в стране болеет более 400 тыс. человек - 25% всех заразившихся.

В Чехии, где заболевших за неделю стало больше на 10%, накануне сообщили об очередном максимуме по количеству подтвержденных за сутки случаев - более 14 тыс. В республике действует режим чрезвычайной ситуации, штрафы за нарушения ограничительных мер доходят для граждан до 1,9 тыс. евро.

Распространение инфекции ускоряется во Франции: на прошлой неделе число заразившихся увеличилось на 2,5%, на этой - на 4%. В сутки там выявляют до 14 тыс. инфицированных, хотя семь дней назад - менее 13 тыс.

Америка и Африка

В США ситуация немного стабилизировалась. Если 18 декабря там сообщили более чем о 255 тыс. заразившихся за сутки, то уже 20-го - только о 189 тыс., что стало минимумом с начала месяца. Недельный прирост снизился с 9,6% до 8%.

В Латинской Америке заболеваемость выросла в Аргентине и Колумбии. Число инфицированных там за семь дней увеличилось соответственно на 3% и 6%.

ЮАР в ближайшие дни может стать 18-й страной, преодолевшей отметку в миллион заразившихся. Недельный прирост, который в начале месяца составлял 3%, возрос до 8,5%. Если в первых числах декабря в республике выявляли 4,5 тыс. заболевших в день, то в последние два дня - по 14 тыс.